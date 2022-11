© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gazprom ha annunciato che la Moldovagaz ha pagato il debito per il gas naturale consegnato a novembre. Pertanto, l'azienda russa ha deciso di non ridurre più il volume di gas naturale per la Moldova. Allo stesso tempo, in un comunicato stampa, Gazprom avverte che "si riserva il diritto di interrompere completamente la fornitura di gas naturale alla Moldova in caso di mancato pagamento dei debiti".(Rob)