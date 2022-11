Ischia: Musumeci, non si può fare prevenzione senza previsione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo la necessità di convivere con gli effetti del cambiamento climatico, ma prima delle prevenzione serve la previsione che è affidata ad uno strumento di pianificazione frutto del lavoro attento della comunità scientifica e tecnica. Avviato nel 2016 il Piano" nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici "non è ancor ufficialmente approvato. Non si può far luogo alla prevenzione se non hai la previsione". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare, Nello Musumeci, ai microfoni di “Agorà” su Rai3. (Rin)