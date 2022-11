Ue: lanciato nuovo partenariato digitale con la Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue accoglie con favore il lancio odierno di un nuovo partenariato digitale con la Repubblica di Corea. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, rilasciata dalla Commissione Ue in un comunicato stampa. "In un mondo sempre più instabile, la necessità di lavorare con partner che condividono valori democratici è più importante che mai per affrontare le sfide comuni", si legge nella dichiarazione. Il partenariato, secondo i due leader, "rafforzerà la cooperazione tra partner fidati e tecnologicamente avanzati nel settore digitale, fondamentale per il progresso sostenibile delle economie europee e coreane e per i nostri legami commerciali e di investimento". Inoltre, la collaborazione "promuoverà il lavoro congiunto su semiconduttori, reti mobili di nuova generazione, calcolo quantistico e ad alte prestazioni, sicurezza informatica, intelligenza artificiale, piattaforme, dati e competenze", si legge nella nota. Nell'ambito del partenariato, Ue e Corea del Sud stanno anche pianificando di attivare un meccanismo di consultazione per discutere i modi per rafforzare la solidarietà per la libertà dei cittadini digitali, "condividendo il riconoscimento della necessità di unire gli sforzi, per far sì che l'innovazione digitale persegua valori universali come la libertà e i diritti umani del cittadino globale", hanno affermato i due leader nella dichiarazione. (Beb)