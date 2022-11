Ischia: Ronzulli (FI), non si può morire di troppa burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia, drammaticamente, non si muore solo per la natura violenta e per l'incuria ma anche per la troppa burocrazia. Non è possibile che, con fondi già stanziati, i lavori per la messa in sicurezza dei territori siano bloccati da una macchina burocratica che non funziona. Il territorio va protetto". Lo ha detto a “Mattino 5” la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. “Ogni quattro euro spesi per far fronte alle emergenze – ha proseguito –, ne viene investito solo uno per la prevenzione: questo rapporto va assolutamente invertito. E le istituzioni devono avere il coraggio di dire che non possono esserci case nelle zone a più alto rischio idrogeologico”. “In questo – ha sottolineato –, è fondamentale il controllo dei sindaci, che sono le sentinelle dei territori”. “Quanto accaduto a Casamicciola si poteva e si doveva evitare, non solo perché, come abbiamo letto oggi, è stata inviata alle autorità locali una Pec che annunciava le criticità, ma anche perché a Ischia c'è un livello di abusivismo che meritava una maggiore attenzione. Le 27 mila richieste di condono sono lì a dimostrarlo", ha concluso.(Rin)