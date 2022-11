Criminalità: Europol, sgominato “super-cartello” della cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Europol comunica di aver sgominato un “super-cartello” per il traffico internazionale della cocaina con l'operazione “Desert Light”. Tra il 18 e il 19 novembre, sono stati effettuati 49 arresti tra Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. All'azione hanno preso parte anche le autorità degli Stati Uniti e degli Emirati Arabi Uniti. “Desert Light” ha colpito sia centri di comando e controllo sia l'infrastruttura logistica del traffico di droga in Europa. In particolare, gli arrestati controllavano circa un terzo dello spaccio di cocaina nel continente. I mandati di cattura sono stati eseguiti al termine di indagini condotte in parallelo in Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi ed Emirati Arabi Uniti con il sostegno di Europol su questa rete criminale coinvolta nel traffico di sostanze stupefacenti su larga scala e nel riciclaggio di denaro. Durante le indagini sono state sequestrate oltre 30 tonnellate di droga. (Geb)