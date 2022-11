Mongolia-Cina: presidente Khurelsukh ricevuto a Pechino da premier Li Keqiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, è stato ricevuto oggi a Pechino dal primo ministro della Cina, Li Keqiang. Lo riporta l’agenzia di stampa mongola “Montsame”, precisando che il capo di Stato ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti sinora nella cooperazione bilaterale, che si è ampliata nonostante “il difficile momento della pandemia globale”. Khurelsukh ha ribadito che la Cina riveste una “grande importanza” nella politica estera della Mongolia e ha auspicato che le parti possano collaborare per attuare il consenso precedentemente raggiunto. Li Keqiang ha replicato evidenziando l'importanza della visita di Stato ai fini del rafforzamento del partenariato strategico Cina-Mongolia, dicendosi pronto a collaborare per promuovere la cooperazione a tutto campo. (Cip)