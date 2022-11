Romania: ministro Esteri Aurescu incontra leader dell'opposizione bielorussa Tikhanovskaja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti sviluppi in Bielorussia, la situazione della sicurezza regionale e la condotta illegale del regime di Lukashenko nel contesto dell'aggressione russa contro l'Ucraina sono stati temi di discussione affrontati ieri dal ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, con Svetlana Tikhanovskaja. La leader dell'opposizione bielorussa è in visita a Bucarest per partecipare alla Riunione dei leader di Monaco. Lo riferisce la diplomazia romena in un comunicato. Il ministro romeno ha segnalato la preoccupazione della parte romena per il costante deterioramento della situazione interna in Bielorussia e ha condannato la decisione delle autorità di Minsk di “sostenere apertamente la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina", lanciando un appello contestualmente all'unità dell'opposizione bielorussa in esilio. Aurescu ha ricordato la dichiarazione congiunta del presidente Klaus Iohannis, insieme ai suoi omologhi di Polonia e Lituania, del settembre 2020, che ha promosso la necessità di un fermo e articolato sostegno europeo alla trasformazione economica della Bielorussia democratica. Tikhanovskaja ha ringraziato la Romania per il sostegno politico e diplomatico, nonché per l'assistenza concreta fornita, sottolineando l'espressa volontà della maggioranza della popolazione bielorussa di non coinvolgere la Bielorussia nella guerra illegale e non provocata condotta dalla Russia contro Ucraina e sottolineando l'importanza del sostegno attivo, inoltre, da parte della comunità internazionale per il ripristino della democrazia in Bielorussia.(Rob)