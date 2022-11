Spagna: ministra Montero, accordo tra Podemos e Sumar possibile ma spetta a Diaz risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ministra dell'Uguaglianza spagnola, Irene Montero, è ancora possibile raggiungere un accordo di coalizione con Sumar, per le prossime elezioni generali, ma la "risposta" spetta alla vicepresidente del governo, Yolanda Diaz. Montero lo ha detto nel corso di un'intervista a "Tve", quando le è stato chiesto se Podemos correrà sotto lo stesso ombrello della piattaforma di sinistra lanciata nelle scorse settimane da Diaz in vista dell'appuntamento elettorale della fine del prossimo anno. Per Montero un'intesa permetterebbe di affrontare le prossime elezioni generali "con unità e avendo la capacità di governare con più forza" ed è a questo che la sua formazione sta "lavorando". Nelle ultime settimane Podemos ha dichiarato di essere disposto a raggiungere un accordo con la vicepresidente, ma ha sottolineato che deve "decidere se vuole essere o meno" la sua candidata.(Spm)