Pd: Bonaccini, deve essere perno nuovo centrosinistra

18 ottobre 2021

- Serve un Partito democratico “che ritrovi identità, che non sia mai incline al populismo ma diventi un partito un po’ più popolare tra le persone”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, intervenuto alla trasmissione "Mattino 5" su Canale 5. “Se recupereremo in questo Congresso l’identità, il giorno dopo sarà più facile anche decidere, sulla base degli accordi di programma con chi stare”, ha proseguito. “Io oggi non mi preoccuperei se stare con il Movimento 5 stelle o con il Terzo polo. Non affiderei certamente esclusivamente agli uni di rappresentare la sinistra e agli altri di rappresentare i moderati”, ha spiegato. “Il Pd nasce per essere un grande partito di centrosinistra, da solo non può bastare, ma dobbiamo tornare ad essere il perno di un nuovo centrosinistra”, ha concluso. (Rin)