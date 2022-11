Piemonte: debutta oggi il nuovo treno Rock sulla linea Torino-Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Debutterà oggi il nuovo treno Rock di Trenitalia che servirà la linea Torino-Milano. Ai 38 nuovi treni (29 Rock e 9 Pop) made in Italy di nuova generazione previsti nel Contratto Sfm si aggiungono 33 (9 Rock e 24 Pop) del nuovo Contratto Sfr. Il nuovo treno Rock, permette di ridurre i consumi del 30 per cento rispetto ai treni precedenti ed è composto per il 97p per cento di materiale riciclabili, con punti dedicati alla raccolta differenziata. "Abbiamo messo in campo per il Piemonte un ingente piano di investimenti - ha assicurato Sabrina De Filippis, direttore Business Regionale di Trenitalia -, grazie al quale potremo proseguire il programma di rinnovo della flotta dei treni metropolitani e regionali già iniziato a gennaio 2021 e migliorare gli standard qualitativi per una mobilità sempre più sostenibile dal punto di vista non solo ambientale ma anche sociale ed economico". (segue) (Rpi)