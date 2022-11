Piemonte: debutta oggi il nuovo treno Rock sulla linea Torino-Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha spiegato che, "Questo è il decimo dei 71 nuovi treni che avremo in Piemonte grazie al contratto che abbiamo voluto sottoscrivere con Trenitalia e che mancava nella nostra regione da 15 anni, impedendo investimenti come questo. In questo modo dimezziamo l’eta media dei treni che viaggiano in Piemonte, da 26 a 13 anni, e mettiamo a disposizione di chi viaggia tanti treni nuovi made in Italy, di cui 33 fatti in Piemonte dalla Alstom di Savigliano che è un’altra delle eccellenze produttive del nostro territorio. Con l’attenzione del lavoro da fare per rendere il trasporto ferroviario sempre più efficace, sicuro ed efficiente, soprattutto per i tanti pendolari che usano il treno ogni giorno per andare al lavoro e a scuola", ha concluso. (Rpi)