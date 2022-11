Russia-Ucraina: autorità repubblica di Luhansk annunciano scambio 46 prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 23 i prigionieri della repubblica popolare di Luhansk che sono stati scambiati oggi con altrettante persone catturate dalle forze dell'Ucraina. A riferirlo il governatore ad interim di Luhansk, Leonid Pasechnik. "23 difensori della regione di Luhansk vengono liberati dalla prigionia ucraina e tornano a casa! In poche ore, i combattenti saranno in grado di abbracciare i loro parenti e amici", ha scritto Pasechnik su Telegram. Secondo il governatore, i militari liberati hanno riferito di un "atteggiamento disumano" nella prigionia ucraina. Il capo della repubblica ha sottolineato che i militari tornati in patria riceveranno assistenza medica. (Rum)