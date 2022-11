Pa: Zangrillo, smart working per gli statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Respinge gli affondi di Landini e Conte: "La prima preoccupazione della Legge di Bilancio è stata dare una risposta alle persone più disagiate". Difende la "tregua fiscale" da chi la accusa di strizzare l'occhio agli evasori: "Il problema delle cartelle esattoriali riguarda decine di migliaia di persone: non tutte sono da punire". E garantisce che, sullo smart working, per gli statali non ci saranno retromarce: "È sbagliato pensare che non funzioni, l'importante è organizzarsi. Ma può essere uno strumento molto utile". Il ministro Paolo Zangrillo, già coordinatore di Forza Italia in Piemonte, racconta alla "Stampa" di aver passato il primo mese di governo "a studiare, con l'obiettivo di dare continuità alle azioni che puntano alla semplificazione e all'innovazione e combattere la falsa narrazione che la Pubblica amministrazione sia lenta e ripiegata su sé stessa". Zangrillo, ha trascorso tutta la vita a lavorare nelle grandi aziende, da Magneti Marelli ad Acea: "Se si vuole far funzionare una organizzazione, bisogna partire dal mettere al centro le persone che ne fanno parte. Bisogna investire sui 3,2 milioni di dipendenti pubblici, per renderli consapevoli delle responsabilità e del ruolo che ricoprono, fornendo loro strumenti adeguati anche attraverso una formazione mirata, così da accrescere motivazioni e senso di appartenenza". "Sono appena stati firmati - continua - i rinnovi di contratti attesi da tempo, che riguardano 2,2 milioni di dipendenti, circa l'85 per cento del personale pubblico. Introducono benefici retributivi importanti, che permettono a sanitari, insegnanti e dipendenti degli enti locali di trascorrere un Natale più sereno, ma innovano anche le regole sulla classificazione professionale e liberalizzano i percorsi di carriere, economici e giuridici, coniugando merito, formazione ed esperienza professionale". (segue) (Res)