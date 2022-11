© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, riceverà oggi il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily. Lo ha riferito il quotidiano "Al Ahram", affermando che le parti discuteranno durante l’incontro degli ultimi sviluppi in Libia e nella regione in generale. (Cae)