Sardegna: Coldiretti, produzione dell’olio sardo calata di oltre il 30 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente di Apos “il crollo di produzione di olio è generalizzato in tutto il bacino del Mediterraneo “in Puglia e Spagna, maggiori produttori si hanno produzioni dimezzate (-50 per cento) rispetto allo scorso anno”. Ma se si perde in quantità diverso è invece il discorso per la qualità: “il lato buono dell’aumento delle temperature è che ha inficiato il lavoro della mosca, evitando gli attacchi alle olive e consentendo di non fare trattamenti. Questo ci consente di avere un prodotto più sano e di maggiore qualità”. Il tutto all’interno di un aumento generalizzato dei costi: “è un argomento molto delicato che ci fa viaggiare su molte incertezze – evidenzia Antonello Fois - sono cresciuti sia quelli di produzione, preparazione e raccolta, con l’aumento del costo del gasolio in particolare e sia quello di trasformazione con il costo dei chilowatt quadruplicato. Costo che influisce anche su chi ha investito sul fotovoltaico in quanto non essendo ancora dotati delle batteria di accumulo per l’energia non sfrutta in pieno l’energia verde in quando il lavoro si concentra in un periodo in cui si ha poca luce”. (Rsc)