Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel Lazio:ROMA CAPITALE- La presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli partecipa alla cerimonia di premiazione del concorso fotografico "Sognoroma". Sala Laudato Si', Campidoglio (ore 11)- L'assessore alle politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità, Monica Lucarelli, interviene in diretta a Buongiorno Regione da piazza Navona (ore 7)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla cerimonia di premiazione del concorso fotografico "Sognoroma". Sala Laudato Si', Campidoglio (ore 11)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa all'inaugurazione della mostra "Mario Merz. Balla, Carrà, de Chirico, de Pisis, Morandi, Savinio, Severini. Roma 1978 – Mostre in mostra". Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194 (ore 18:30)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla serata omaggio dedicata a Patrizia Cavalli "Sempre Aperto Teatro". Teatro Argentina, Largo di Torre Argentina 52 (ore 20).REGIONE LAZIO- Il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, interviene all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Its Academy Roberto Rossellini. Via della Vasca Navale 58 a Roma (ore 10:30)(Rer)