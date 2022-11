Libia: l'inviato dell’Onu discute ad Abu Dhabi degli sviluppi della situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha incontrato nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, il ministro di Stato presso il ministero degli Affari esteri, Shakhbout Nahyan al Nahayan, nell'ambito delle sue visite e consultazioni sugli sviluppi della situazione nel Paese. Lo ha riferito lo stesso Bathily in un messaggio sul profilo Twitter, affermando che durante l'incontro è stato concordato che le parti libiche devono essere capaci di superare la crisi politica e aprire la strada a elezioni che diano al popolo legittimi rappresentanti. Durante l'incontro è stato anche sottolineato il coordinamento con diversi attori internazionali per fornire sostegno alla Libia. Dopo la visita negli Emirati, Bathily si trova oggi al Cairo, capitale dell'Egitto, per incontrare il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry.(Lit)