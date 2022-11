Russia-Ucraina: autorità di Energodar, forze di Mosca non intendono lasciare Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale nucleare di Zaporizhzhia rimane sotto il controllo russo, lo stesso vale per la città di Energodar. Lo hanno dichiarato le autorità della città su Telegram. "Recentemente, i media controllati da Kiev stanno diffondendo attivamente falsi che la Russia presumibilmente prevede di lasciare Energodar e la centrale nucleare. Queste informazioni non sono vere", si legge nel messaggio. Come ha precisato l'amministrazione municipale, i dipendenti dell'impianto avrebbero già firmato nuovi accordi di lavoro. Inoltre, vengono emessi i passaporti russi per i residenti di Energodar. (Rum)