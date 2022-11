Libia: senatrice Al Hami, previsto incontro tra membri Parlamento e Senato a Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante dell’Alto Consiglio di Stato libico, una sorta di Senato, Naima al Hami, ha affermato che i membri della Camera dei rappresentanti di Tobruk, il Parlamento, e i senatori intendono tenere un incontro nella città di Sirte nei prossimi giorni, al fine di discutere le questioni in sospeso tra i due organi legislativi. Al Hami ha aggiunto in dichiarazioni alla stampa che l'incontro riguarderà i fascicoli delle posizioni sovrane, dell'autorità esecutiva, della base costituzionale e delle elezioni. La senatrice si aspetta almeno 18 suoi colleghi partecipino alla riunione, di cui non è stata specifica la data.(Lit)