Energia: Pichetto Fratin, su Piombino procedura corretta, spero Tar si opponga a ricorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La procedura per i rigassificatori a Piombino è stata corretta. Gli organi di giustizia facciano la loro valutazione, ma mi auguro che il Tar dia ragione allo Stato che si oppone al ricorso". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ai microfoni di Rtl 102.5. “I due rigassificatori sono fondamentali per superare lo stoccaggio per il 2023, se non li avessimo" la situazione "sarebbe molto seria”, ha concluso. (Rin)