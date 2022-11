Messico: Città del Messico, oltre un milione in marcia con il presidente Lopez Obrador (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel discorso di un'ora e mezza tenuto nel celebre "Zocalo", Lopez Obrador ha definito il suo progetto di riforma dello Stato (Cuarta transformacion) come "umanesimo messicano". "La politica è, tra le altre cose, pensiero e azione. E anche se le cose fondamentali sono i fatti, non è meno importante definire sul terreno teorico il modello di governo che stiamo applicando. La mia proposta è di chiamarlo umanesimo messicano", ha detto Lopez Obrador rimandando alla "grandezza culturale millenaria" e alla "eccezionale e feconda storia politica". Il presidente ha ribadito che nell'intenzione di ottenere una società "più giusta, egualitaria e fraterna", "per andare sul sicuro" occorre sempre partire dai poveri. Lopezo Obrador ha quindi scandito il suo "no" deciso a una candidatura per un secondo mandato sessennale, così come invocato dai simpatizzanti. Oltre a celebrare i "successi" della sua amministrazione, il capo dello Stato ha quindi anticipato alcuni degli obiettivi che verranno dispiegati nel breve periodo. (segue) (Mec)