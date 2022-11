Messico: Città del Messico, oltre un milione in marcia con il presidente Lopez Obrador (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima fra tutte, l'intenzione di annunciare un nuovo aumento attorno al venti per cento del salario minimo di base, grazie a un accordo che spera di poter chiudere con tutte le parti sociali. L'anno prossimo, ha assicurato inoltre il presidente, verranno distribuiri fertilizzanti gratis a due milioni di piccoli produttori agricoli, e si porterà avanti ill progetto di collegare a internet tutto il Paese. Lopez Obrador ha quindi sottolineato gli sforzi per portare a termine il "Tren Maya", la ferrovia che collegherà le principali mete turistiche della penisola sudorientale dello Yucatan, destinata ad essere uno dei vettori dello sviluppo economico e sociale di un quadrante più arretrato del Paese. "Concluderemo i 1.554 chilometri del Treno Maya e a partire da luglio inizieranno ad arrivare i 42 treni con 219 vagoni che si stanno producendo in Messico. È l'opera più grande che si sta realizzando attualmente al mondo", ha detto il leader. (segue) (Mec)