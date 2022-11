Messico: Città del Messico, oltre un milione in marcia con il presidente Lopez Obrador (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal palco antistante il Palazzo di governo, il presidente ha ricordato anche l'imminente entrata in funzione della settima raffineria del Paese (Olmeca, nei pressi del porto petrolifero di Dos Bocas), vitale per realizzare il progetto di rendere il Messico autosufficiente dal punto di vista energetico. Il tutto, senza mai contrarre nuovo debito, ha sottolineato. "Ogni volta che c'era una crisi, si contraeva debito per salvare chi era in alto, perché dicevano che se pioveva forte in alto l'acqua gocciolava in basso, come se la ricchezza fosse permeabile o contagiosa. È una bugia, un sofisma", ha detto il presidente mandando "a quel Paese" la pratica, tra gli applausi della piazza. (segue) (Mec)