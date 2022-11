Messico: Città del Messico, oltre un milione in marcia con il presidente Lopez Obrador (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critiche le opposizioni, che sin dalle prime ore della mattina hanno lanciato in rete diverse accuse all'iniziativa. "Oggi finisce la presidenza. Il presidente Lopez Obrador ha rinunciato ad essere il presidente di tutti i messicani per trasformarsi meramente nel capo di una fazione", ha detto l'ex presidente Felipe Calderon in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. I conservatori del Partito di Azione Nazionale (Pan) hanno denunciato lo spreco di risorse pubbliche nell'organizzazione dell'evento, e nella distribuzione di aiuti ai simpatizzanti, mentre il Partito della Rivoluzione Democratica, forza di centrosinistra, ha parlato di una "marcia dell'ego". Le forze di sicurezza hanno peraltro impedito che alcune centinaia di manifestanti del "Frenaa" (Fronte ampio anti Amlo) entrassero in contatto con il corteo. (Mec)