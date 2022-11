Romania: ministero Esteri, Bucarest questa settimana capitale diplomazia europea ed euro-atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bucarest diventerà questa settimana, tra il 28 e il 30 novembre, la capitale della diplomazia europea ed euro-atlantica. Lo ha detto il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, riepilogando gli eventi che si svolgeranno questa settimana nella capitale del Paese: oggi e domani il Munich Leaders Meeting (Mlm), mentre domani e mercoledì è prevista la riunione dei ministri degli Esteri degli Stati membri della Nato. "Avremo un'agenda politico-diplomatica e di sicurezza estremamente fitta e dinamica, a partire dall’ Mlm, il 28-29 novembre, e proseguendo con la riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi membri della Nato, dal 29 al 30 novembre. Bucarest sarà così, per tre giorni, la capitale della diplomazia europea, euro-atlantica e non solo. Questi due eventi di grande visibilità per il nostro Paese e con il più alto livello di partecipazione internazionale, organizzati per la prima volta in Romania, si svolgono in un momento critico per la sicurezza regionale ed euro-atlantica, segnato dalla guerra iniziata dalla Russia in Ucraina e dal suo impatto multidimensionale, riconfermando il profilo attivo del nostro Paese a livello internazionale, soprattutto in termini di politica estera e di sicurezza, ma anche l'importanza strategica del Mar Nero", ha detto il capo della diplomazia rumena citato in un comunicato. (segue) (Rob)