Romania: ministero Esteri, Bucarest questa settimana capitale diplomazia europea ed euro-atlantica (2)

- "L'incontro dei ministri degli Esteri degli Stati membri della Nato è il primo evento di questo tipo organizzato in Romania dall'adesione del nostro Paese all'Alleanza atlantica nel 2004, e il secondo incontro formale tra alleati dopo il vertice di Bucarest nel 2008. È anche il primo incontro della Nato ad alto livello tenutosi in uno Stato del fianco orientale, che è la prima linea di difesa dell'Alleanza dall'inizio della brutale aggressione della Russia contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022. Allo stesso tempo, è la prima riunione ad alto livello della Nato dopo il vertice di Madrid, tenutosi lo scorso giugno, e, in questo senso, segnerà una tappa essenziale nell'operatività del nuovo Concetto strategico dell'Alleanza. L'incontro offrirà l'occasione per la prima discussione applicata per analizzare lo stato di attuazione delle decisioni prese a Madrid e per la preparazione del futuro Vertice Nato di Vilnius, a partire dall'anno 2023", afferma il ministro nella nota. Il Munich Leaders Meeting (Mlm), co-organizzato dal ministero degli Affari Esteri con la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, riunirà a Bucarest, il 28 e 29 novembre, più di 75 partecipanti di alto livello provenienti da oltre 25 Stati, funzionari attualmente in carica ed ex esponenti governativi, esperti e analisti per affrontare i principali temi dell'agenda regionale, europea ed euroatlantica. I dibattiti interattivi dell’Mlm si svolgono a porte chiuse, sulla base di regole di Chatham House. L'ordine del giorno dell'incontro di Bucarest includerà argomenti rilevanti per la sicurezza internazionale, con particolare attenzione agli sviluppi nell'area orientale, nella regione del Mar Nero e nei Balcani occidentali. Tra i temi affrontati anche l'architettura di sicurezza europea, l'attuazione del nuovo Concetto strategico della Nato le minacce ibride, la sicurezza alimentare, la crisi energetica. (segue) (Rob)