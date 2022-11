Romania: ministero Esteri, Bucarest questa settimana capitale diplomazia europea ed euro-atlantica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da martedì, invece, insieme ai capi della diplomazia dei trenta Stati membri, al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e agli altri alti funzionari politici e militari dell'Alleanza, parteciperanno alla riunione anche i ministri degli Esteri di Finlandia e Svezia, quali Stati invitati all’adesione. Alle sessioni aperte ai partner, inoltre, parteciperanno anche i ministri degli Esteri della Moldova – che partecipa per la prima volta a un incontro di questo genere –, dell'Ucraina, della Georgia e della Bosnia-Erzegovina. Il primo giorno della ministeriale della Nato offrirà l'opportunità di celebrare, attraverso un evento di diplomazia pubblica, il 20mo anniversario del Vertice di Praga del 2002, dove la Romania, insieme ad altri sei Stati membri, fu invitata ad aderire all’Alleanza. La ministeriale proseguirà mercoledì con altre due sessioni di lavoro. Le consultazioni dei ministri degli Esteri, insieme ai loro omologhi degli Stati partner e ospiti, esamineranno le misure per rafforzare la difesa e la deterrenza sul fianco orientale nel contesto della guerra di aggressione condotta dalla Russia Federazione in Ucraina; l'aumento del sostegno degli alleati a Kiev; la lotta alle minacce ibride; una discussione su come gestire le sfide a lungo termine generate dalle azioni della Cina; il rafforzamento della resilienza della comunità euro-atlantica, anche in campo energetico. Allo stesso tempo, l'incontro offrirà l'occasione per una valutazione strategica delle sfide globali alla sicurezza dell'Alleanza, che derivano anche dalla dipendenza da Stati che non condividono gli stessi valori degli alleati. (segue) (Rob)