Romania: ministero Esteri, Bucarest questa settimana capitale diplomazia europea ed euro-atlantica (4)

- "Il nostro Paese svolge un ruolo particolarmente attivo a livello regionale, europeo ed euro-atlantico, soprattutto nel contesto della guerra illegale condotta dalla Russia contro l'Ucraina, che richiede misure concrete per aumentare la resilienza degli Stati vicini all'Alleanza, in linea con le decisioni del Vertice Nato di Madrid, ma anche per la riduzione di tutte le dipendenze. Il nostro ruolo è il più pragmatico e concreto possibile: dal sostegno incondizionato agli oltre 2,9 milioni di rifugiati ucraini che hanno attraversato i nostri confini, all'ampio coinvolgimento nella gestione degli effetti di questa crisi, inclusa la questione del transito di cereali e prodotti agricoli verso destinazioni terze - oltre 8,4 milioni di tonnellate ad oggi. La ministeriale di Bucarest è un'ulteriore opportunità per promuovere le priorità della Romania a livello Nato e l'importanza strategica del Mar Nero, come abbiamo fatto finora, ma anche per la più rapida attuazione possibile di tutte le decisioni riguardanti il consolidamento del fianco orientale della Nato, tra cui in Romania", ha aggiunto il capo della diplomazia romena. (Rob)