Iran: ambasciatore francese visita connazionale detenuta

- L'ambasciatore di Francia in Iran, Nicolas Roche, ha avuto un colloquio con Cecile Kohler, cittadina francese detenuta dalle autorità in Teheran dal 7 maggio scorso. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal comitato Libertà per Cecile. "La visita è durata dieci minuti e si è svolta sotto sorveglianza", si legge nella nota. Kohler è detenuta insieme a suo marito, Jacques Paris, entrambi arrestati mentre si trovavano in Iran in vacanza. Il comitato nel comunicato ha sollevato preoccupazioni per lo stato di salute "fisico e psicologico" della donna.(Frp)