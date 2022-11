Algeria: acquistate 20 milioni di dosi di vaccino per combattere l'influenza aviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità algerine hanno annunciato l'acquisto di oltre 20 milioni di dosi di vaccino per combattere l'influenza aviaria, dopo l'insorgenza di focolai della malattia in diversi governatorati del Paese. Lo ha riferito il ministero dell'Agricoltura, affermando che "i servizi veterinari del ministero hanno adottato tutte le misure sanitarie preventive al fine di proteggere il pollame". "Sono state fornite più di 20 milioni di dosi di vaccino contro l'influenza aviaria", ha aggiunto, sottolineando che "il vaccino contro l'influenza aviaria viene fornito solo come supplemento e non può sostituire le norme precauzionali che devono essere rispettate, oltre alla corretta gestione degli allevamenti avicoli". Da giorni gli attivisti fanno circolare foto e video sulle piattaforme social che mostrano migliaia di capi di pollame morti o abbattuti, a seguito dell'infezione da influenza aviaria.(Ala)