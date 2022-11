Ambiente: Gava su bozza Ue imballaggi, "segnale di rallentamento insufficiente"​

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Nessun dietrofront. Semplicemente un debole segnale di rallentamento, che resta tuttavia insufficiente. Ancora troppo riuso, che va inserito in maniera graduale, ed eccessiva demonizzazione del monouso, quando in Italia ci sono impianti in Italia all'avanguardia per il recupero dei prodotti. Nondimeno, questa revisione, è utile a dimostrare quanto questo provvedimento sia animato da furiosa ideologia, piuttosto che essere ancorato a studi tecnico-scientifici e a comprovati studi di fattibilità e di impatto ambientale". Così il viceministro all'Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava in merito alla nuova bozza Ue sul regolamento imballaggi che rivede al ribasso i target di riciclo. "Anzitutto, come ho già avuto modo di dichiarare a più riprese, ritengo assolutamente sbagliata l'impostazione: utilizzare lo strumento giuridico del regolamento, piuttosto che della direttiva, rischia di limitare nettamente la possibilità degli Stati membri di tener conto delle specificità dei propri sistemi industriali che sono, a ragione, fortemente preoccupati per le devastanti ricadute economiche, sociali ed ambientali che ne deriverebbero. Sottolineo che il nostro Paese ha fatto dell'economia circolare un'eccellenza a livello europeo, agganciando con ben nove anni di anticipo gli obiettivi fissati al 2030. Ma il tema è strategico per l'intera Ue che, ricordo, è importatrice netta di materie prime; ragion per cui il riciclo, con il ritorno dei materiali nei processi produttivi, garantisce maggiore competitività, sicurezza e indipendenza dai Paesi extra-Ue. Compromettere questi principi rischia di pregiudicare milioni di posti di lavoro e miliardi di euro di investimenti proprio in un momento in cui l'Europa ha bisogno di una crescita resiliente e sostenibile" conclude il viceministro.(Res)