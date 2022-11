India-Francia: oggi quarto Dialogo sulla difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa della Francia, Sebastien Lecornu, concluderà oggi una visita di tre giorni in India (26-28 novembre dopo aver presieduto insieme all’omologo Rajnath Singh il quarto Dialogo annuale bilaterale sulla difesa. Ieri Lecornu, accompagnato da una delegazione, ha visitato la prima portaerei di produzione indiana, la Vikrant, a Kochi (o Cochin), nello Stato del Kerala, e nel quartier generale del Comando meridionale della Marina militare indiana ha avuto un colloquio col viceammiraglio M.A. Hampiholi, sulle sfide alla sicurezza marittima nella regione dell’Oceano Indiano, la cooperazione bilaterale e le potenzialità dell’industria della difesa indiana. Lecornu è alla sua prima visita da ministro della Difesa in India, Paese con cui la Francia ha una partnership strategica dal 1998, di cui la cooperazione nella difesa rappresenta un pilastro fondamentale. La sua agenda prevede anche incontri con il ministro degli Esteri Subrahmanyam Jaishankar e con il consigliere per la Sicurezza nazionale Ajit Doval.(Inn)