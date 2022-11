Regno Unito: in arrivo la nuova strategia del governo per ridurre i costi delle bollette energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Abbassare la temperatura delle caldaie sotto i grandi i 60 gradi Celsius per far abbassare le bollette energetiche dei cittadini britannici. È uno dei punti previsti nella strategia del governo del Regno Unito che vede in prima fila il ministro per gli Affari economici, l’Energia e l’Attività industriale, Grant Shapps. Secondo quanto riferisce il quotidiano “The Telegraph”, la strategia coinvolgerà anche le famiglie a reddito medio che riceveranno sovvenzioni per rendere le loro case più efficienti dal punto di vista energetico. Nell'ambito della campagna, che sarà lanciata nelle prossime settimane, i cittadini britannici, inoltre, riceveranno dei consigli tecnici per risparmiare energia durante il periodo invernale, fra cui le indicazioni di abbassare la temperatura dei termosifoni nelle stanze vuote e proteggere porte e finestre dalle correnti d'aria. Downing Street ha deciso di dare il via libera alla campagna nonostante le preoccupazioni che potesse essere considerata un'intrusione indesiderata da parte dei cittadini, ma fonti di Whitehall del “Telegraph” hanno respinto tale posizione spiegando che “non si tratta di dire alle persone di indossare un maglione in più e spegnere il riscaldamento: è un'idea completamente sbagliata, non si tratta di mettere le persone a disagio” ma di fornire loro delle linee guida “per imparare suggerimenti e trucchi per mantenere più basse le bollette energetiche". (Rel)