Cina: proteste contro restrizioni anti-Covid, Bbc denuncia arresto di un suo inviato (3)

- Migliaia di persone sono scese invece in strada sabato a Shanghai, dove alcuni si sono spinti fino a invocare le dimissioni del presidente Xi Jinping, eletto solo il mese scorso dal Partito comunista cinese per un terzo mandato da segretario generale. Secondo l'emittente britannica "Bbc", almeno tre dimostranti sarebbero stati portati via dalla polizia. Durante la manifestazione sono state ricordate le vittime dell'incendio (forse causato da un guasto elettrico) nel quale giovedì 24 novembre hanno perso la vita dieci persone costrette forzosamente all’isolamento all’interno di un complesso residenziale di Urumqi, capitale dello Xinjiang. L’episodio, dai contorni ancora poco chiari, ha sollevato polemiche anche sui social media e poche ore dopo le autorità di Urumqi hanno diramato un raro comunicato di scuse, nel quale promettono di punire chiunque non abbia fatto il proprio dovere. (segue) (Rel)