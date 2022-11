Corea del Sud: cinque morti nello schianto di un elicottero a Yangyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone hanno perso la vita nello schianto di un elicottero in Corea del Sud. L'incidente si è verificato ieri mattina nella contea di Yangyang, non lontano da un tempio buddhista. Per il momento le autorità hanno identificato due delle vittime: il pilota 71enne dell'elicottero e un meccanico di 54 anni. L'elicottero era un Sikorsky S-58T acquisito in leasing dai governi locali delle contee di Yangyang, Sokcho e Goseong. (Git)