Giappone: al via collaudo di nuova tecnologia per cattura CO2 dall'atmosfera

- L'azienda giapponese Ngk Insulatos, con sede a Ngaoya, ha avviato il collaudo di una nuova tecnologia di cattura dell'anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera, utilizzando Honeyceram, un catalizzatore ceramico impiegato principalmente per ridurre le emissioni inquinanti degli autoveicoli. La cattura della CO2 dall'atmosfera avviene tramite reazioni chimiche; l'anidride carbonica viene poi stoccata e utilizzata per produrre carburanti o sostanze chimiche industriali. L'impianto dimostrativo realizzato da Ngk, che dovrebbe avviare le operazioni nell'anno fiscale 2025, è progettato per assorbire migliaia di tonnellate di CO2 dall'atmosfera ogni anno. (Git)