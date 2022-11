Corea del Sud: tasso di approvazione del presidente Yoon in crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è aumentato al 36,4 per cento, superando la soglia del 35 per cento per la prima volta da quattro settimane a questa parte. E' quanto rilevato da un sondaggio di Realmeter pubblicato oggi. Il sondaggio attribuisce al presidente un balzo di consensi di tre punti percentuali, l'aumento settimanale più marcato dall'insediamento del capo dello Stato lo scorso maggio. Il tasso di sfiducia è calato di una percentuale analoga, attestandosi al 60,8 per cento. Secondo i sondaggisti, l'aumento dei consensi è legato in parte alla decisione del Partito del potere dei nazionali di Yoon di prendera parte all'indagine parlamentare sulla tragica ressa avvenuta a Seul la notte di Halloween, costata la vita a 158 persone. (Git)