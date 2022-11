Usa: "Black Friday", acquisti in crescita del 12 per cento rispetto allo scorso anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumatori statunitensi hanno aumentato gli acquisti in occasione del "Black Friday", il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento che coincide ogni anno con l'avvio della stagione degli acquisti natalizi. E' quanto rilevato dal Mastercard SpendingPulse, che misura le vendite nei negozi fisici e online con tutte le forme di pagamento. Il rapporto esclude le vendite di automobili e non viene adeguato per riflettere l'andamento dell'inflazione, ma è stato comunque migliore alle previsioni degli economisti, dato il contesto di forte aumento dei prezzi e di progressivo scivolamento verso una fase economica recessiva. Secondo il "Wall Street Journal", i consumatori Usa hanno comunque esibito maggiore cautela, e il buon dato percentuale riflette anche l'uscita dalla crisi pandemica. Sondaggi come quello effettuato la scorsa settimana dalla University of Michigan fotografano un brusco calo della fiducia dei consumatori, con una contrazione del 16 per cento su base annua. Inoltre, grandi distributori come Walmart Inc e Target Corp. hanno segnalato quest'anno un forte calo degli acquisti di beni voluttuari. (Was)