Corea del Sud: governo riduce emissione di obbligazioni delle aziende di Stato

- La Corea del Sud intende ridurre l'emissione di obbligazioni delle aziende di Stato. Lo ha annunciato oggi il ministero delle Finanze sudcoreano, in linea con gli sforzi del Paese tesi a stabilizzare il mercato obbligazionario teatro di tensioni e crescente volatilità. Il ministero ha presentato un piano durante un incontro di emergenza dei ministri economici del governo a Seul, presieduto dal ministro delle Finanze Choo Kyung-ho. "In cooperazione con il settore bancario, tenteremo di spingere le organizzazioni statali, come Korea Electric Power Corp. e Korea Gas Corp., a ridurre le emissioni obbligazionari, o a effettuarle in periodi differenti, e ad optare per prestiti bancari", afferma una nota del ministero. (segue) (Git)