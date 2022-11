Malesia: premier Anwar rifiuta auto blu di lusso, contesta sprechi di fondi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anwar Ibrahim, insediatosi la scorsa settimana come capo del governo della Malesia, ha rifiutato di utilizzare una limousine Mercedes-Benz S600 recentemente acquistata come auto ufficiale per la sua carica, decidendo invece di utilizzare normali automobili in dotazione all'ufficio del primo ministro. Anwar ha annunciato la propria decisione su Facebook, affermando che l'auto di lusso "era stata acquistata e ottenuta da dipartimento del primo ministro prima che io assumessi l'incarico". "Non voglio nessuna nuova spesa a mio nome", ha aggiunto Anwar, che ieri, dopo una preghiera alla moschea di Selangor, ha dichiarato di voler farsi promotore "di una nuova cultura contraria allo spreco di fondi pubblici, che deve essere praticata da tutti". (segue) (Fim)