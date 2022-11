Regno Unito: Sunak, è necessario un “approccio evolutivo” nei confronti di Cina e Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Cina, in particolare, rappresenta una sfida per Sunak, poiché i suoi istinti sono più morbidi di quelli di molti parlamentari Tory e, come cancelliere, ha cercato legami economici significativamente più stretti con Pechino. Il governo sta attualmente riconsiderando la revisione integrata sulla sicurezza e la politica estera per il 2021 e ciò per tenere conto dei cambiamenti geopolitici da quando è stata pubblicata: questo documento definirà l'importanza di costruire forti legami in Europa dopo l'uscita del Regno Unito dall'Ue, un punto di vista che dovrebbe riflettersi nel discorso di Sunak. Il primo ministro parlerà anche dell'approfondimento dei partenariati in altre parti del mondo, in particolare la regione indo-pacifica, e della preparazione all'inasprimento della concorrenza interstatale a causa delle azioni di Paesi come Russia, Cina e Iran. (Rel)