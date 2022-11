Business news: Repubblica Dominicana, Usa bloccheranno le importazioni di zucchero prodotto da Central Romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti bloccherà le importazioni dello zucchero prodotto da Central Romana Corporation, azienda della Repubblica Dominicana che produce e vende zucchero ai marchi Usa Domino, Florida Crystals e C and H, e che da tempo viene accusata di imporre ai dipendenti condizioni di lavoro inadeguate. L’Agenzia federale statunitense per le dogane e la protezione delle frontiere ha annunciato che la misura è stata decisa “a fronte di informazioni che hanno dimostrato casi di lavoro forzato, abusi e condizioni di lavoro inadeguate”. AnnMarie Highsmith, assistente del commissario per il Commercio dell’agenzia, ha dichiarato in una nota che “produttori come Central Romana, che non rispettano le nostre leggi, subiranno delle conseguenze a fronte delle pratiche inumane che portano avanti nei confronti dei dipendenti”. (Res)