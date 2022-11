Business news: Colombia, Congresso approva budget royalities per i prossimi due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso della Colombia ha approvato il budget relativo alle royalities per i prossimi due anni, per un valore di 31,3 mila miliardi di pesos (circa 6,4 miliardi di dollari), pari al 2,1 per cento del Pil colombiano. Si tratta di una cifra superiore dell’81 per cento rispetto ai due anni precedenti. Secondo il ministero delle Finanze la produzione di idrocarburi continuerà a essere la principale fonte di royalities del Paese. Nel prossimo biennio si prevede che il 76 per cento delle entrate del Sistema generale delle royalities (Sgr) sarà generato dal settore idrocarburi, il 18 per cento dal settore minerario. (Res)