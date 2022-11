Business news: America Latina, rapporto Cepal, nel 2022 povertà ancora al di sopra del livello pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La povertà in America Latina si è mantenuta nel 2022 ancora al di sopra dei livelli pre-pandemia nonostante la forte ripresa economica del 2021 e del 2022. Ad affermarlo è un rapporto della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), secondo cui il 32,1 per cento della popolazione della regione (201 milioni di persone circa) vive al di sotto della soglia di povertà. Di questi, precisa il rapporto "Panorama sociale 2022" della Cepal, il 13,1 per cento (82 milioni di persone) si trova invece in condizione di povertà estrema. Si tratta di cifre che implicano un incremento di 15 milioni di persone in situazione di povertà rispetto alla situazione pre-pandemia e "un passo indietro di un quarto di secolo per la regione". La Celac sottolinea inoltre che l'incidenza della povertà è più elevata in alcuni gruppi di popolazione, in particolare quella infantile, dove si arriva a un tasso del 45 per cento. Allo stesso modo, si segnala, il tasso di povertà per le donne dai 20 ai 59 anni è superiore a quello degli uomini in tutti i paesi dell'America Latina. (Res)