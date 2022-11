Giappone: sondaggio "Nikkei", tasso di approvazione del governo Kishida scivola al 37 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal governo del primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, è scivolato al 37 per cento, registrando un nuovo record negativo nell'ultimo sondaggio effettuato da "Nikkei" e Tv Tokyo lo scorso fine settimana. Il dato è inferiore di cinque punti percentuali rispetto al sondaggio del mese di ottobre, e segna per il primo ministro e il suo esecutivo il sesto calo mensile consecutivo dei consensi. Il tasso di sfiducia nel governo è aumentato di sei punti percentuali al 55 per cento, superiore al 50 per cento per la prima volta dall'insediamento di Kishida a capo del governo. Il 70 per cento degli intervistati ha espresso insoddisfazione nella risposta allo scandalo della Chiesa dell'unificazione. Tra quanti hanno espresso sfiducia nell'esecutivo, il 45 per cento ha menzionato una "mancanza di leadership", e il 36 per cento una inadeguata gestione del governo e del partito di maggioranza. Il Partito liberaldemocratico (Ldp) di Kishida resta primo partito con il 40 per cento dei consensi, in calo di un punto percentuale rispetto al precedente sondaggio. Il Partito costituzionale democratico, principale forza di opposizione, ha guadagnato tre punti al 10 per cento. (segue) (Git)