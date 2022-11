Usa: Georgia, ballottaggio Senato, in corso operazioni di voto anticipato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato Usa della Georgia ha intrapreso sabato 26 novembre le operazioni di voto anticipato in vista del ballottaggio che si terrà il 6 dicembre tra il senatore democratico Raphael Warnock, in corsa per la rielezione, e l’ex giocatore di football Herschel Walker, sostenuto da Donald Trump. Un sondaggio di Aarp pubblicato la scorsa settimana attribuisce al candidato democratico quattro punti percentuali di vantaggio sul suo avversario repubblicano. Una vittoria di Warnock consentirebbe ai Democratici di ampliare la loro risicata maggioranza al Senato, che attualmente dipende dal voto della vicepresidente Kamala Harris. Proprio la scorsa settimana la Corte suprema ha respinto una richiesta avanzata dal Partito repubblicano, che ha fatto ricorso in appello contro le decisioni di due diversi tribunali di grado inferiore sulla possibilità di votare in presenza anche il 26 novembre. Inizialmente, il segretario di Stato della Georgia, il repubblicano Brad Raffensperger, aveva affermato che non sarebbe stato possibile aprire le urne il 26 novembre, sottolineando che in base alle leggi dello Stato non è possibile organizzare il voto anticipato in presenza nei giorni successivi ad una festa nazionale come il Giorno del ringraziamento. Il Partito democratico, insieme allo staff di Walker, ha fatto causa contro la decisione di Raffensperger ottenendo di aprire le urne sin da sabato.(Was)