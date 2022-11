Usa: Trump attacca il procuratore speciale Smith, "è un sicario politico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è scagliato contro la decisione del dipartimento di Giustizia di nominare un procuratore speciale chiamato a supervisore le indagini federali a suo carico. Commentando la nomina di Jack Smith a procuratore speciale, la scorsa settimana, Trump ha definito il funzionario un "sicario politico": "Jack Smith (...) è un sicario politico del tutto compromesso, cui non dovrebbe essere consentito avvicinarsi al nostro dipartimento di Giustizia e all'Fbi corrotti e usati come arma, imbottiti di 'mostri' della sinistra radicale", ha scritto Trump sul suo social media "Truth". Il procuratore generale Garland ha annunciato la nomina di Smith tre giorni dopo la decisione di Trump di annunciare la sua ricandidatura alla Casa Bianca nel 2024. Il procuratore speciale dirigerà sia l'indagine relativa ai documenti presidenziali portati da Trump nella sua residenza privata di Mar-a-Lago, sia quella sui presunti tentativi dell'ex presidente di alterare l'esito delle elezioni presidenziali del 2020. (segue) (Was)