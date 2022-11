Usa: Trump attacca il procuratore speciale Smith, "è un sicario politico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, media di orientamento conservatore come il quotidiano "Washington Examiner" hanno ricordato che Smith guidò la Sezione di integrità pubblica del dipartimento di Giustizia tra il 2010 e il 2015, in concomitanza dello scandalo della "persecuzione" fiscale da parte dell'Internal Revenue Service (Irs) ai danni di organizzazioni nonprofit di orientamento conservatore. In quell'occasione, proprio Smith contattò l'Fbi per discutere se porre tali ong sotto indagine federale. Trump era già stato oggetto di indagini da parte di un procuratore speciale dopo le elezioni presidenziali del 2016: in quell'occasione, l'ex direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi) Robert Mueller venne chiamato a indagare sulle ipotesi di collusione tra la campagna elettorale di Trump e la Russia. Le indagini, che gravarono sull'amministrazione dell'ex presidente per più di due anni, si conclusero senza rilevare illeciti perseguibili sul piano penale, ma sottolineando una serie di pratiche di dubbia trasparenza. Secondo il quotidiano "The Hill", i Democratici sperano che il nuovo procuratore speciale abbia un profilo mediatico più attivo rispetto a Mueller, nonostante i limiti giuridici posti dalla sua carica, che dovrebbe perlopiù vincolarlo ad esprimersi tramite atti giudiziari formali. (Was)