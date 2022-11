Cina: proteste contro restrizioni anti-Covid, Bbc denuncia arresto di un suo inviato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono estese a macchia d'olio nel fine settimana le proteste in corso in Cina contro le draconiane misure per il contenimento della pandemia di Covid-19, dopo quella che nella notte tra venerdì e sabato ha avuto luogo a Urumqi, nello Xinjiang, e ha spinto le autorità locali ad allentare le restrizioni. Sui social network sono circolati video di manifestazioni di dissenso nelle principali città del Paese, come Pechino e Shanghai. Nella capitale la protesta ha raggiunto ieri mattina anche l'Università Tsinghua, dove centinaia di studenti hanno organizzato una rarissima dimostrazione di dissenso davanti all'ingresso principale dell'ateneo che da decenni forma la classe dirigente del Paese. Sabato sera a manifestare erano stati gli studenti della vicina Università di Pechino. (segue) (Rel)