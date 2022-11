Usa: gruppo pro-Israele critica Trump per incontro con Ye e Fuentes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo pro-Israele, che aveva riconosciuto all'ex presidente Donald Trump il suo ruolo nell'approfondimento delle relazioni tra Washington e Tel Aviv, ha contestato l'ex presidente per il suo recente incontro con il rapper Kanye West ("Ye") e con il nazionalista Nick Fuentes. La Zionist Organization of America (Zoa), organizzazione pro-Israele di area conservatrice, ha chiesto di condannare le due personalità mediatiche per le loro posizioni "antisemite". L'incontro privato tra Trump, West e Fuentes, che si è svolto la scorsa settimana a Mar-a-Lago, è oggetto da giorni di discussioni e indiscrezioni negli Usa. Trump avrebbe accettato di ricevere Ye a una cena, forse per discutere con lui possibili iniziative in vista delle prossime elezioni presidenziali. West si sarebbe però presentato assieme a tre persone, incluso Fuentes, e avrebbe fatto infuriare Trump affermando di volersi candidare a sua volta alla Casa Bianca, e di volere Trump come suo vice. Ieri l'ex presidente ha pubblicamente attaccato il rapper, definendolo "un uomo con seri problemi", e accusando quest'ultimo di aver portato con sé senza preavviso Fuentes, controverso attivista di destra bandito dai social media. (Was)